أحمد مجاهد: إعادة تشكيل أجهزة الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني إلغاء هذه المنتخبات

أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرارات اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد الصادرة اليوم تهدف لضبط القواعد والمعايير بالنسبة للمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن توجيه الشكر للأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني الغاء هذه المنتخبات ، كما تضمن القرار نفسه إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات وفق ارتباطاتها الرسمية ، حيث تأهل منتخب الصالات لكأس العالم ، فيما أمام منتخب الشاطئية تصفيات أفريقيا ، كما يعد منتخب النسائية فريقا واعدا .

وقال رئيس الاتحاد المصري إن إعادة تشكيل هذه الأجهزة مرتبط بجدول انشطتها الرسمية لضبط قواعد العمل ووفق معايير تضمن تطوير هذه اللعبات.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قررت في اجتماعها اليوم تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك في كأس العالم 2023 بأندونيسيا من : محمود حابر مديرا فنيا وكرم مرسي مدربا عاما وحمدي حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المزمع مشاركته في كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها في بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، على أن يبدأ العمل فورا اعتبارا من أول يناير المقبل ويتم استكمال الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة لكلا الفريقين بعد فترة اختيار اللاعبين.

وقررت اللجنة في اجتماعها أيضا توجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات مع إعادة تشكيل الأجهزة للفرق المطلوب تكوينها بعد مراجعة الارتباطات الرسمية لها. كما قررت اللجنة صرف 50 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثاني و30 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثالث ، وذلك من قيمة المساعدات المالية المقررة لها.