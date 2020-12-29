وأضاف أن توجيه الشكر للأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني الغاء هذه المنتخبات ، كما تضمن القرار نفسه إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات وفق ارتباطاتها الرسمية ، حيث تأهل منتخب الصالات لكأس العالم ، فيما أمام منتخب الشاطئية تصفيات أفريقيا ، كما يعد منتخب النسائية فريقا واعدا .
وقال رئيس الاتحاد المصري إن إعادة تشكيل هذه الأجهزة مرتبط بجدول انشطتها الرسمية لضبط قواعد العمل ووفق معايير تضمن تطوير هذه اللعبات.
يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قررت في اجتماعها اليوم تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك في كأس العالم 2023 بأندونيسيا من : محمود حابر مديرا فنيا وكرم مرسي مدربا عاما وحمدي حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.
كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المزمع مشاركته في كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها في بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، على أن يبدأ العمل فورا اعتبارا من أول يناير المقبل ويتم استكمال الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة لكلا الفريقين بعد فترة اختيار اللاعبين.
وقررت اللجنة في اجتماعها أيضا توجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات مع إعادة تشكيل الأجهزة للفرق المطلوب تكوينها بعد مراجعة الارتباطات الرسمية لها. كما قررت اللجنة صرف 50 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثاني و30 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثالث ، وذلك من قيمة المساعدات المالية المقررة لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد مجاهد: إعادة تشكيل أجهزة الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني إلغاء هذه المنتخبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.