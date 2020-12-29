علاء وحيد: الإسماعيلي ظهر بروح قتالية أمام أسوان في الدوري

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن أداء الدراويش اليوم أمام أسوان مختلف عن المباريات الماضية وهناك ثبات فى التشكيل.
وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الإسماعيلي قدم اداء مميز وظهر بشكل منسجم ومتجانس أمام فريق أسوان الذى لا يستهان به على الإطلاق ومحمد وهبه أظهر قدراته الفنية اليوم"
وأضاف: "التغييرات كانت متميزة للغاية واللاعبين ظهروا بروح قتالية والثقة عادت للاعبين وهى أهم من الفوز بالطبع والعقدة اتفكت".
حقق فريق الإسماعيلي فوزا صعبًا على نظيره أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري we المصري.
وجاء هدف الأول لفريق الإسماعيلي في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، والذي سجل من ركلة جزاء.
وسجل البديل محمد صادق الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 80، بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
وبتلك النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع أسوان، والذي حققهما من الفوز في مباراتين.
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