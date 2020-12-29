ليدز يونايتد يسحق وست بروميتش بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

تغلب ليدز يونايتد، على وست بروميتش، بنتيجة ساحقة (5 – 0)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ليدز يونايتد بهذا الفوز رفع رصيده إلى النقطة 23 في المركز الحادي عشر، بينما بقى وست بروميتش عند النقطة 8 في المركز قبل الأخير.

أولى أهداف ليدز سجلها رومين سواريز بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 9، ثم أضاف المدافع أليوسكي الهدف الثاني بالدقيقة 31، وبعد 5 دقائق سجل جاك هاريسون الهدف الثالث لليدز يونايتد.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق سجل رودريجو الهدف الرابع لليدز، ثم اختتم رافينا دياز بالشوط الثاني أهداف ليدز يونايتد بالمباراة عند الدقيقة 72.

ومن المقرر ان يلتقي ليدز يونايتد يوم السبت المقبل في الجولة القادمة مع فريق توتنهام هوتسبير، فيما سيلعب وست بروميتش مواجهته القادمة مع أرسنال يوم السبت أيضا.