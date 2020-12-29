الخطيب يهنئ سلة الأهلي ببطولة دوري المرتبط

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي تهنئة لاعبي السلة وجهازهم الفني والاداري والطبي بعد الفوز بدوري المرتبط الليلة على حساب نادى الاتحاد السكندري.

وأشاد محمود الخطيب بالانضباط الفني والسلوكي للاعبي الأهلي وأدائهم الرجولي طوال المباراة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي من جانب رئيس النادي المتواجد حاليا في الأمارات حيث كان يتسلم جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.

وأكد للاعبين أن الفوز بدوري المرتبط مجرد بداية في ظروف صعبةلطموحات كبيرة تنتظرها جماهير الأهلي التي تستحق بذل أقصي جهد لإسعادها.

وشدد على ضرورة استمرار مسيرة الانتصارات علي كل المستويات وهذا لا يتحقق إلا بالعطاء والاخلاص والالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل وخارج الملعب. وأكد على ثقته الكبيرة في جميع عناصر منظومة الفريق لتقديم موسم متميز وتحقيق أحسن النتائج التي يستحقها الأهلي وجماهيره.