نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميوني: عقوبة تريبيير قاسية جدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أن إيقاف مدافعه كيران تريبيير لمدة عشرة أسابيع لخرقه قواعد المراهنات يضر بفريقه بشكل ظالم، وطالب بمراجعة وإعادة تقييم هذه العقوبة.

وفرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية على تريبيير، الذي انضم إلى أتليتيكو مدريد من توتنهام هوتسبير في 2019، قدرها 70 ألف جنيه استرليني (94.444 دولاراً) مع إيقافه عشرة أسابيع لمخالفته أربع قواعد تمنع اللاعبين من تقديم معلومات لاخرين عن مركزهم وهو لم يكن متاحا للعامة في ذلك الوقت.

وسيغيب الظهير الأيمن الإنجليزي (30 عاماً) على الأقل عن 13 مباراة مع أتلتيكو، الذي يتصدر الدوري الإسباني وينافس على اللقب لأول مرة منذ 2014 وبلغ دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وسيلتقي مع تشيلسي.

وقال سيميوني قبل مواجهة خيتافي غداً الأربعاء في الدوري، أول مباراة سيغيب عنها تريبيير، "نعتقد أن هذا ليس عدلاً ونأمل أن يتم تعديله بسبب الضرر الذي لحق بأتلتيكو.

"أتليتيكو ليس له علاقة بهذا الأمر على الإطلاق، لذلك نأمل أن يتم إعادة تقييم العقوبة بطريقة ما، لأن الاتحاد الإنجليزي استفاد من ذلك بينما تضرر أتليتيكو رغم أنه ليس له علاقة بالموضوع ولا يملك تغييره. لكن هذه الظروف الحالية وعلينا التعايش والتأقلم معها".

ويُعد تريبيير، الذي يخوض موسمه الثاني مع أتلتيكو، أحد أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم، وخاض كافة المباريات وعددها 19 مباراة في الدوري الإسباني ودوري الأبطال هذا الموسم.

ومن المقرر أن يحل الكرواتي شيمه فرساليكو محل تريبيير في الفريق، إذ خاض 14 دقيقة فقط مع الفريق الأول هذا الموسم كبديل مؤخرا في الانتصار على كارداسار المتواضع فى كأس ملك إسبانيا.