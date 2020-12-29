كيف اطلع شهادتي من نظام نور برقم الهوية إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة سوف نتعرف على إجابة سؤال كيف اطلع شهادتي من نظام نور برقم الهوية الوطنية بشكل إلكتروني، حيث يمكن لأي ولي أمر الحصول على الشهادة بكل سهولة من خلال نظام نور نتائج الطلاب برقم الهويه والذي يتيح لجميع أولياء الأمور الطلاب استخراج النتائج بكافة المراحل التعليمية سواء كانت الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية العامة بكل سهولة ويسر من اجل الاطلاع علي النتائج وطباعتها كما سوف نوضح لكم متابعي موقع ثقفني الأعزاء من خلال هذا المقال فرجاءً تابعوا معانا قراءة السطور القادمة للتعرف علي الطريقة الصحيح لمعرفة نتائج الاختبارات لهذا العام الدارسي.

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تتابع عملية تصحيح الاختبارات للطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية خلال الفصل الدراسي، من اجل ان يستطيعوا جميع طلابنا من الاستفادة من خدمة استعلام عن نتائج الطلاب برقم الهويه عن طريق نظام نور الإلكتروني علي شبكة الأنترنت، وذلك حتي يطمئن الجميع علي درجاته خلال فترة الامتحانات لهذا الفصل الدارسي.

كيف اطلع شهادتي من نظام نور برقم الهوية

سنقوم بالإجابة عن سؤال كيف اطلع شهادتي في نظام نور وذلك حتي يتمكن جميع طلابنا بكافة المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية من الاستعلام عن نتائج نظام نور بالهويه ورمز التحقق بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا : نقوم بالدخول علي رابط نظام نور للنتائج تسجيل الدخول من ثم. ثانيا : نقوم بإدخال اسم المستخدم أو رقم هوية ولي الأمر في الخانة الأولي من ثم. ثالثا : نقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة بولي الأمر بشكل صحيح من ثم. رابعا : نقوم بإدخال رمز التحقق المرئي في الحقل المخصص لها من ثم. خامسا : نضغط على أيقونة (تسجيل الدخول) من ثم.

بعدها سيقوم موقع نور الجديد للنتائج بتحويلك إلى صفحة بها إمكانيه اختيار الفصل الدراسي الذي يدرس به الطالب، وهنا يختار ولي الأمر الترم الأول أو نهاية العام الدارسي من ثم، الضغط على أيقونة (بحث) بعدها نتظر قليلا حتي يحولك النظام المركزي لبرنامج نور الصفحة الخاصة بمعلومات النتيجة بشكل تفصيلي.

كما تتيح المنصة التعليمية إمكانية طباعة النتيجة عقب الاستعلام عن طالب في نظام نور للاطلاع بشكل تفصيلي عن درجات نتيجة المواد للفترة الدراسية الماضية، وذلك من اجل يقارنها ولي الأمر بنتيجة المدرسة مع المشرف التربوي، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.