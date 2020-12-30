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مؤمن سليمان يعلق على تولي مهمة تدريب منتخب مصر 2006

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب مصر 2006 على صعوبة المهمة بعد توليه القيادة الفنية لمنتخب الناشئين.

 

وقال سليمان فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "امامنا مجهود جبار وتنظيم من اول يوم من أجل الوصول لقوام جيد لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة وبالطبع هى مسؤولية كبيرة وعلينا أن تكون على قدرها".

 

وأضاف: "سنتابع من يوم الجمعة المقبلة المباريات لاختيار العناصر ونسعي لتكوين القوام الرئيسي ونستطيع الإختيار خلال الشهرين المقبلين".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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