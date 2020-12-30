نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤمن سليمان يعلق على تولي مهمة تدريب منتخب مصر 2006 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب مصر 2006 على صعوبة المهمة بعد توليه القيادة الفنية لمنتخب الناشئين.

وقال سليمان فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "امامنا مجهود جبار وتنظيم من اول يوم من أجل الوصول لقوام جيد لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة وبالطبع هى مسؤولية كبيرة وعلينا أن تكون على قدرها".

وأضاف: "سنتابع من يوم الجمعة المقبلة المباريات لاختيار العناصر ونسعي لتكوين القوام الرئيسي ونستطيع الإختيار خلال الشهرين المقبلين".