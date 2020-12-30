نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي وسواريز يخططان للعب في الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني والأوروجواياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني يخططان للعب معًا مرة أخرى ولكن في أحد أندية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية بأن فكرة سواريز وميسي هي اللعب في صفوف إنتر ميامي الأمريكي ولكن لن يحدث ذلك قبل عام 2022.

وأشارت الإذاعة الإسبانية أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي عقب نهاية هذا الموسم وأنه سيحسم مستقبله عقب نهاية الموسم الحالي بينما يمتد عقد سواريز مع أتلتيكو مدريد حتى 2022.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أن ليونيل ميسي فتح الباب أمام الرحيل إلى الدوري الأمريكي في المستقبل وذلك عن طريق مقابلة صحفية مطولة أجراها في وقت سابق ونشرت يوم الأحد الماضي.