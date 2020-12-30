بالقاضية.. يونايتد يخطف فوزًا قاتلاً من وولفرهامبتون ويرتقي لوصافة البريميرليج

خطف مانشستر يونايتد، فوزا قاتلا أمام ولفرهامبتون (1-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد ضمن مواجهات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وارتقى مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى المركز الثاني خلف ليفربول، وأصبح برصيد الشياطين الحمر 30 نقطة وعلى بعد نقطتين من الريدز المتصدر والذي سيلاقي نيوكاسل مساء الأربعاء.

وأحرز ماركوش راشفورد الهدف القاتل في الدقيقة 93 بعد صناعة من النجم البرتغالي برونو فيرنانديز.

واستمر اللعب بالمواجهة حتى الدقيقة 97 وحافظ يونايتد على هدفه القاتل وخرج بنقاط المباراة الثلاث. وتوقف رصيد ولفرهامبتون بعد خسارته 21 في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ومن المقرّر أن يلتقي مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة مع أستون فيلا يوم الجمعة المقبل، بينما سيلعب ولفرهامبتون في الجولة المقبلة مع برايتون يوم السبت.