مودي الجارحي: لقب «المرتبط» هديتنا إلى مجلس الأهلي والجماهير

أكد مودي الجارحي، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي الفوز بلقب دوري المرتبط للمحترفين جاء بعد أن قدم اللاعبون مردودًا قويًّا يليق بمن يرتدي قميص النادي.
وقال إن البطولة جاءت بعد عروض قوية للغاية، وأن الجهاز الفني بذل جهدًا كبيرًا للتغلب على كل الصعاب والمعوقات التي واجهها الجميع في مشوار اللقب.
وأهدى الجارحي اللقب إلى مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، مؤكدًا أن ثقتهم بالجهاز الفني واللاعبين ودعمهم المستمر كانت سببا رئيسيا في تحقيق هذه البطولة، وإلى جماهير النادي التي ساندت اللاعبين وطالبتهم بالتتويج باللقب.
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