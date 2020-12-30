الغندور: وسائل تقنية الـ VAR المُسيَّرة في الدوري المصري «مستعملة»

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، أنه يجب على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد أن تكشف عيوب تقنية الفيديو بشكل واضح أمام الجميع.

وقال "الغندور" فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "تم استقدامي لرئاسة لجنة التحكيم، واللجنة الخماسية كانت قد اتفقت بالفعل مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو فى الدوري المصري".

وأضاف: "الاتفاق كان لمدة 3 سنوات ونصف بمبلغ 3 ملايين يورو، ولا أعلم أن هذا العرض مناسب أم لا، كما أن الوسائل التقنية المُسيَّرة المستخدمة في الـ var "مستعملة".

ويسود الاتجاه داخل اتحاد الكرة نحو إلغاء تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى الدورى الممتاز خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر انعقاد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر غد الأربعاء مع رؤساء أندية القسم الممتاز بمقر الجبلاية في الجزيرة لحسم أزمة تقنية الفيديو فى الدوري المصري.

كما ستتم دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين وإجراءات قيد يناير وآخر المستجدات على الساحة الرياضية.

ومن المقرر أن تناقش أيضا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خلال اجتماعها مع أندية الدوري الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى، خاصة وأن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلات فنية فى تطبيق التقنية أبرزها ضبط التسلل.

وطلبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري، من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية في الدوري الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

في المقابل ترفض اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سداد المبلغ للشركة بداعٍ وجود بعض الملاحظات على تطبيق التقنية في الدوري المصري.