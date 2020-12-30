«شباب الشلالات بالإسكندرية» يحصد ذهبية بطولة الجمهورية في الجودو للمواهب.. صور

على ملاعب نادي الإسكندرية الرياضي (نادي سبورتنج) أقيمت بطولة الجمهورية للمواهب في رياضة الجودو من (9-11 سنة) تحت إشراف الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو – منطقة الإسكندرية بإشراف طارق نصر رئيس المنطقة.
وفاز لاعبو مركز شباب الشلالات بإشراف المدير الفني محمود حسن (مدرب الجودو) بنادي طلائع الأسطول ومركز شباب الشلالات ببطولة الجمهورية للمواهب.
وأحرز المراكز الأولى والميدالية الذهبية كل من سند إبراهيم سند، وزن تحت 30 ك، وعبد الرحمن إبراهيم سند وزن تحت 35 ك، وأحمد عبد الله أحمد وزن تحت 45 ك، ويوسف عبد الله أحمد وزن تحت 50 ك.. وضمّت لجنة التحكيم كل من الكباتن "يسري زغلول، وليد عبد الحليم، وأحمد الحداد".
يأتي هذا في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجودو على الاهتمام بالنشء وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب، وخاصة لعبة الجودو حيث يأتي هذا التتويج المشرف نتيجة جهد محمود حسن، المدير الفني لنادي طلائع الأسطول ومركز شباب الشلالات، الذي لا يألو جهدًا في تدريب فريقه وتشجيعهم على التفوق الرياضي.
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