القوانين الفرنسية تعرقل صفقة انضمام مصطفى محمد لنادي سانت إتيان

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل سوف تتسبب في عرقلة احتراف اللاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض.

وأضاف المصدر أن نادى سانت اتيان الفرنسى عرض على اللاعب مليون و200 ألف يورو فى الموسم.

وأشار المصدر إلى أن المفاجأة هي أن ضريبة الدخل في فرنسا تصل إلى 70 فى المائة على من يتقاضى أكثر من مليون يورو، أي سيتم خصم 870 ألف يورو من اللاعب، وسيتقاضى 320 ألف يورو فقط؛ الأمر الذي سيتسبب في عرقلة انتقال مصطفى محمد لاعب الزمالك الي نادي سانت اتيان الفرنسي .

في حين أكد أشرف قاسم المشرف العام علي فريق الكرة بنادي الزمالك، أن مصطفي محمد من أفضل مهاجمي الدوري المصري حاليا، وأن اللاعب عليه إجماع كبير من جانب جماهير الكرة المصرية بأنه أحد أبرز النجوم البارزين خلال الفترة الحالية.

وأضاف المشرف العام على الكرة أن مصطفي محمد لديه طموح بأن يحقق حلم الاحتراف وهذا أمر مشروع للاعب، ويريد أن يكون له اسم كبير في كرة القدم واللاعب يريد مصلحته في المقام الأول، ولكن أيضا مصلحة نادي الزمالك لابد أن تكون في المقام الأول ولابد أن يشعر مصطفي بحجم المسؤولية ومن الممكن أن يأتي له عرض أكبر بعد نهاية الأولمبياد وتكون الإفادة للاعب وللزمالك".

وأكمل" أرفض احتراف مصطفي محمد خلال الوقت الحالي وأنصحه بالهدوء لأن الزمالك في حاجة إلي خدماته خلال تلك الفترة، والفريق لديه لاعب بديل في مركز المهاجم، ونحتاج أكثر من 3 مهاجمين، والأمور المادية هو من يحددها نادي الزمالك وليس اللاعب أو العرض الذي يأتي، والمشكلة الآن ليست في مبلغ البيع ولكن في توفير البديل الجيد للاعب، فالبدائل غير متوفرة حاليا ولابد أن يعلم اللاعب ذلك، الأمر وأن النادي ينافس في جميع البطولات ونحتاج إلي خدماته".

واختتم قاسم حديثه " هل من المنطق أن نقوم ببيع اللاعب في حين أن اللاعب البديل غير متواجد، وتحدثنا مع اللاعب أن يكون الرحيل في نهاية الموسم ولكن اللاعب غير راضي بهذا الأمر، وأنصحه بأن يؤجل الاحتراف لما بعد الأولمبياد وستكون طموحاته كبيرة بعد الأولمبياد، وأنا أحبه جيدا ولكن نريد أن يركز في مصلحة النادي قبل مصلحته".