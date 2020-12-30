أعرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته بالتواجد في مصر، وتولي تدريب الفريق السماوي، قائلاً: "سعيد جدا بوجودي في مصر والأجواء متشابهة مع الأرجنتين بالنسبة للحالة اليومية، والرياضة بين الشعب المصري والأرجنتيني متشابهة أيضًا".

وأضاف رودلفو أروابارينا خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، مع أحمد شوبير، أن المفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز لم تستغرق وقتا طويلا متابعا:" حضرت إلي مصر على وجه السرعة لتولي مهام عملي، ومن المتوقع أن يكون هناك تقييم شامل للموقف الحالي". وتابع:" خلال فترة عملي في الإمارات كنت أتابع حينها الدوري المصري وأشاهد برنامجك وأنت معروف هناك بصاحب اليد الكبيرة". وعن تلقيه عروضا من الأهلي والزمالك قبل تولي نادي بيراميدز قال رودلفو أروابارينا: "بشكل واضح في عالم كرة القدم أخبار كثيرة تتردد منها الصحيح والخطأ، والتفاوض مع الأهلي والزمالك مجرد كلام وأحاول أن أحقق طموحات مسئولي النادي بمساعدة مجموعة من اللاعبين المميزين في الفريق".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب أروابارينا: سنحقق طموحاتنا.. وهذه تفاصيل مفاوضاتي مع الأهلي والزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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