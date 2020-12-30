شاهد.. رمضان صبحي يداعب نجله «زين»

نشر رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الخالي، مقطع فيديو لنجله "زين" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر "زين" خلال الفيديو ووالده يداعبه بطريقة كوميدية، وهو الأمر الذي أثار إعجاب جماهير وعشاق اللاعب الذين تفاعلوا بشكل كبير مع الفيديو.

وفي سياق آخر، كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن السعر الحقيقي الذي تم التعاقد به النادي مع رمضان صبحي مقابل رحيله من هدرسفيلد، وانتقاله إلى نادي بيراميدز.

وقال عمرو بسيوني، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن رمضان صبحي لم يتم شراؤه بمبلغ الـ 100 مليون كما يذكر دائمًا، وسعره أقل بكثير، وأقل من لاعبين كثيرين في الدوري المصري.

وأضاف "بسيوني"، أن "رمضان صبحي لاعب سنه صغيرة لكنه يمثل الحاضر والمستقبل، والتعاقد معه لم يكن بسذاجة، نحن محترفون ولا نعمل بطريقة عشوائية".

واستطرد "رمضان صبحي لن ولم يتأثر بأي حديث عنه، وهذا لأنه لاعب محترف، وما هو عليه الآن كفرد من أفراد الفريق فهو يقدم كل ما لديه لكي يحقق إنجازات، ويصل لطموحه الذي تحدث عنه عندما انتقل لـ بيراميدز".