أشرف توفيق: حققنا دوري المرتبط عن جدارة واستحقاق

عبّر أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري المرتبط للمحترفين على حساب الاتحاد السكندري، وأكد أن الفريق استحق الفوز بالبطولة عن جدارة.

وأضاف أن مشوار الفريق شهد تخطي العديد من الصعاب والتحديات، وأن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، بالرغم من الإصابات والإجهاد وفيروس كورونا.

وأوضح "توفيق" أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الروح القتالية، وأن اللاعبين نجحوا في تعويض غياب بعض العناصر بسبب فيروس كورونا، وتحملوا الجانبين البدني والفني حتى تحقق اللقب.

ووجّه المدير الفني للفريق الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على دعمه المستمر، وتوفير كل الأجواء اللازمة لتحقيق البطولات، فيما أشاد بما قدمه لاعبو فريق 16 سنة وجهازهم الفني من مساهمة في الفوز بالبطولة الغالية.