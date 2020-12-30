نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو ينتقد اتحاد الكرة بسبب تجاهله واقعة التنمر لمنتخب الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو، تعجبه من عدم إصدار اتحاد الكرة بيان من أجل التصدي للتنمر الذي تعرضن له لاعبات منتخب الكرة المصري.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، أنه يتمنى أن يتم جمع المتنمرين على منتخب الكرة النسائية في "مصحات نفسية"، مشيرا إلى أن الذين قاموا بهذا الفعل جميعهم فاشلون في حياتهم.

وطالب ميدو وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتدخل من أجل إنقاذ منتخب الكرة النسائية من حملة التنمر التي يشارك بها اتحاد الكرة.

ومن جانبها عبرت هنا سليمان لاعبة منتخب مصر للسيدات، عن حزنها مما رأته عقب انتصار المنتخب على لبنان، بسبب حملات التنمر التي تعرضن لها عبر السوشيال ميديا عقب نهاية المباراة.

وقالت هنا سليمان، "خرجنا من مباراة لبنان سعداء بالمكسب، وما رأيناه بعد المباراة من تنمر وماشابه ذلك أحزننا ولكنه أعطانا دوافع أكبر".