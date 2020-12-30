نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال الغندور يفجر مفاجأة مدوية بشأن الـ"var" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد بكشف عيوب تقنية الفيديو بشكل واضح أمام الجميع.

وقال الغندور فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "تم استقدامي لرئاسة لجنة التحكيم واللجنة الخماسية كانت قد اتفقت بالفعل مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو فى الدوري المصري".

وأضاف: "الاتفاق كان لمدة 3 سنوات ونصف بمبلغ 3 مليون يورو ولا أعلم أن هذا العرض مناسب أم لا والسيارات المستخدمة فى تقنية الفار مستعملة".