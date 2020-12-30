نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، تحاول إفساد ما تم إنجازه من قبل اللجنة الخماسية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، "اتحاد الكرة يسعى لإلغاء تقنية الفيديو، بالإضافة إلى شعار الدوري، من أجل هدم كل إنجازات اللجنة الخماسية".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة الحالي يقوم بتصفية حساباته مع بعض الأشخاص، موضحا أن لديهم أجندة يقومون بتنفيذها في طريقة إدارتهم.

وشدد على أنه يقدر اختيار محمود جابر ومؤمن سليمان لقيادة منتخبات الشباب، ولكنها ليست من مهام اللجنة الحالية، أن تقوم بإتخاذ قرارات مصيرية لمستقبل الكرة المصرية.