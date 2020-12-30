موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

يترقب عشاق ومتابعو الكرة الإنجليزية مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.
وتقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة عبر قناتي beIN Sport HD 1 - beIN Sport HD 2
الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي سياق متصل، هاجم ستيف نيكول أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، ثلاثي هجوم الفريق ومن بينهم النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد التعادل المخيب للآمال مع وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي.
وفشل الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو من الإفلات من الانتقادات الشديدة بعد التعادل وست بروميتش في آخر دقائق المباراة.
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