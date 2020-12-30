نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسوان يرفض الاستغناء عن الشيشيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان ببداية فريقه في بطولة الدوري، بعد الفوز فى اول مباراتين امام إنبي وطلائع الجيش مشددا على أن الهزيمة كانت متوقعة أمام الإسماعيلي.

وقال سليمان فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أمامنا 10 أيام فترة توقف الدوري وسنقوم بإعداد الفريق بشكل جيد خلال هذه الفترة تحت قيادة المدرب المتميز سامي الشيشيني"

وأضاف: "لا توجد نية للإستغناء عن الشيشيني ومستمر مع أسوان وهو مدرب يملك خبرات جيدة وإدارته للمباريات مميزة للغاية".

وعن إلغاء "الفار": "نرفض إلغاء تقنية الفيديو فهى هامة جدا لأندية الدوري الممتاز وهى تمنح الأندية حقوقها واستفدنا منه خلال الفترة الماضية".