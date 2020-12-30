نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بيراميدز: خسرنا نقطتين أمام الزمالك.. وندرس تدعيمات يناير مع الإدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، إن الفريق خسر نقطتين أمام الزمالك، وفي لقاء سيراميكا قدمنا مباراة جيدة أمام منافس جيد جدا، ونجح في تحقيق النقاط الثلاث.

وأضاف :"الفريق يملك لاعبين على مستوى عالٍ جدًا ويعرفون أهداف الفريق والعمل على تحقيقها".

وأشار :"بيراميدز خسر نقطتين في مباراة الزمالك، ونحن لم نصل إلى الاندماج الكامل، ولكي نصل إلى الأداء المقنع للجميع يحتاج إلى عمل".

وأردف :"أكرر بأنني مقتنع بمجموعة اللاعبين المتواجدين في الفريق، ولكن عندما يأتي مدرب جديد ولكي يفرض طريقته يحتاج إلى العمل".

وزاد :"من المهم زرع ثقافة الفوز لكي نرسل رسائل إلى الفرق بأن بيراميدز فريق يملك مجموعة مميزة من اللاعبين وصعب المراس".

وأوضح :"أحتاج إلى جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو من على مقاعد البدلاء، أو الذين يتم معالجتهم وأنا أثق فيهم جميعا".

وأشار :"اللاعبون لديهم رغبة قوية في قبول الأفكار والعمل الجاد، هناك بعض الأفكار سهلة الوصول، وهناك البعض الأخر يحتاج إلى البعض، ومهتمي هي إخراج أفضل أداء من اللاعبين".

وعن المراكز التي يحتاج الفريق لتدعيمها قال :"ندرس هذا الأمر مع المسؤولين داخل النادي، لا يهمنا التوقيع مع اللاعبين فقط ولكن الأهم هو ضم اللاعب الذي قادر على تقديم الإضافة إلى الفريق".

وأوضح :"مع مرور الوقت نبحث مع المسؤولين في نادي بيراميدز عن المراكز التي يمكن أن نقوم بتدعيمها، وأنا على تواصل دائم مع إدارة النادي".

واختتم :"أنا مطمئن جدا من ناحية إدارة النادي وتعاملهم معي في حال رغبتنا في التعاقد مع أي لاعب".