محمد صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل

يترقب عشاق ومتابعو الكرة الإنجليزية مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي. وتقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناتي beIN Sport HD 1 - beIN Sport HD 2 وجاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل كالآتي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، فابينيو، روبرتسون. خط الوسط: تشامبرلين، هندرسون، فينالدوم. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

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