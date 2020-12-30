أسطورة حقيقية.. خالد بيومي يعلق على اقتحام «الخطيب» الهواء لمصافحته

علق المحلل الرياضي خالد بيومي على لقطة اقتحام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للهواء لمصافحته هو والحاضرين على هامش حفل جلوب سوكر.

وقال بيومي خلال حديثه لبرنامج "اللعيب": "عندما يكون هناك أسطورة كبيرة جدًا في تاريخ كرة القدم على مستوى الوطن العربي وأفريقيا ومصر، ويدخل الاستوديو على الهواء لكي يصافحني شخصيًا، أعتقد هذه أول مرة في التاريخ يفعلها، وهذا شرف ووسام على صدري".

وأضاف: "يجب أن نقف كلنا احترامًا للخطيب على ما قدمه وما يقدمه للكرة المصرية وللنادي الأهلي، كان أقل شيء أقوم للخطيب احترامًا لهذه الشخصية الكبيرة، صاحب الاسم الذي يتصدر تاريخًا سواء على مستوى كرة قدم أو المستوى الإداري للأهلي".

وتابع: "كان موقفًا غريبًا جدًا وصعب جدًا كانت مفاجأة، وسام على صدورنا أن يكون هناك لاعب بقيمة وأخلاق الخطيب متواجد في مصر والوطن العربي".