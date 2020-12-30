تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز. وجاء حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز كالآتي: الجونة والمقاصة يدير المباراة أحمد العدوي حكم ساحة، وخالد حسين مساعد، عماد العقاد حكم مساعد ثان، محمد العتباني حكمًا رابعًا. حكام الفيديو: محمود ناصف ومحمد التابعي مساعد حكم فيديو. المقاولون والبنك الأهلي محمد يوسف حكم ساحة، ومصطفى حسين مساعد، وتامر رشاد مساعد ثان، أبو بكر عبد الحي حكمًا رابعًا. حكام الفيديو: نادر قمر الدولة، إبراهيم محجوب مساعد. المصري وغزل المحلة احمد جمال حكم ساحة، أحمد ساهر حكم مساعد، وأسامة عبد اللطيف مساعد ثان، عمرو يوسف حكمًا رابعًا.

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