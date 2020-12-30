نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد موعد تجديد عقد فرجاني ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك أن مجلس الإدارة الحالي يرحب بإحتراف مصطفى محمد نجم هجوم الفريق وذلك بسبب رغبة اللاعب في خوض تجربة الإحتراف الخارجي.

وقال عصام سالم في تصريحاته تليفزيونية :" الزمالك أصبح مرحب باحتراف مصطفى محمد ولكن بشروط يجب أن تتوفر في العرض المقدم للاعب حتى يتم الموافقة عليه بشكل رسمي، عرض سانت إتيان الفرنسي المقدم لمصطفى محمد وصل إلى 4 ملايين دولار بالإضافة إلى مليون ونصف مليون دولار نسبة المشاركة والأهداف إلا إن الزمالك يطمح في زيادة العرض من الناحية المادية حتى يليق باسم نجم أهلوا و الزمالك".

وعن تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط الفريق:"تحدثت مع المدير المالي في الزمالك، أنه خلال يومين سيغلق هذا الملف ويتم الإعلان عن تجديد اللاعب وذلك بعد أن يحصل على النسبة التي تم الاتفاق عليها ويرحب ساسي بالاستمرار في صغوف القلعة البيضاء خاصة أن زوجته مقيمة في مصر وترغب في الاستمرار.

ويعتبر فرجاني ساسي نجم كبير ومطلوب في العديد من الأندية العربية أبرزها الدحيل القطري الذي يرغب في التعاقد مع للاستعانة به في مونديال الأندية إلا إن ساسي يفضل الاستمرار مع الزمالك.

واختتم عصام سالم تصريحاته قائلاً:"تم الاتفاق مع يوسف أوباما على تجديد تعاقده والاستمرار مع الفريق إلا إن الأمر يتوقف على الأمور المادية وانتعاش خزينة النادى خلال الأيام المقبلة ليتم التجديد والإعلان رسميًا.