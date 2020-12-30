نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة، عودة مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد غياب طال لعدة أيام.

ورغم من عدم تتويج ميلان بأي لقب، إلا أنه حقق تفوقا رقميا ملحوظا على كافة منافسيه خلال الموسم الجاري، حيث تمكن من جمع 34 نقطة نقطة بين فوز وتعادل وهزيمة، متفوقا على جاره إنتر ميلان الذي حل وصيفا بـ33نقطة.

ويقدم إليكم الفجر الرياضي ترتيب الكالتشيو، قبل مواجهات الجولة المقبلة.

1- ميلان 34 نقطة.

2- إنتر ميلان 33 نقطة.

3- روما 27 نقطة.

4- ساسولو 26 نقطة.

5- نابولي 25 نقطة.

6- يوفنتوس 24 نقطة.

7- أتالانتا 22 نقطة.

8- لاتسيو 21 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 20 نقطة.

10- بينيفينتو 18 نقطة.

11- سامبدوريا 17 نقطة.

12- أودينيزي 15 نقطة.

13- بولونيا 15 نقطة.

14- فيورنتينا 14 نقطة.

15- كالياري 14 نقطة.

16- بارما 12 نقطة.

17- سبازيا 11 نقطة.

18- جنوى 10 نقاط.

19- كروتوني 9 نقاط.

20- تورينو 8 نقاط.