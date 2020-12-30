ليس لهم دور.. عصام الحضري يهاجم اللجنة الخماسية برئاسة الجنايني

هاجم عصام الحضري نجم منتخب مصر السابق، اللجنة الخماسية السابقة والتي كانت مكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني. وقال "الحضري" في تصريحات لبرنامج "اللعيب": " بصراحة لم أكن أشعر أن لهم دورًا خلال فترة تواجدهم". وأضاف: اللجنة الخماسية لم يكن لديهم أي فكرة عن شيء، مع احترامي لهم، عمرو الجنايني لا يفهم في الكرة، ومحمد علي عميد كلية، والوحيد لاعب الكرة هو محمد فضل". وأشاد الحضري بما يقدمه أحمد مجاهد المكلف حاليا بتسيير أمور الاتحاد المصري لكرة القدم .

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