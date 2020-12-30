نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء نظيره نادي إلتشي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي إلتشي.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا.

خط الدفاع: راموس، فاران، ميندي، كاربخال.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسميرو.

خط الهجوم: فاسكيز، بنزيمة، جونيور.