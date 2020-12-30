أخبار الرياضة| أزمة تعرقل احتراف مصطفى محمد في فرنسا.. حكام مباريات اليوم بالدوري

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي: - يترقب عشاق ومتابعو الكرة الإنجليزية مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي. علق المحلل الرياضي خالد بيومي على لقطة اقتحام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للهواء لمصافحته هو والحاضرين على هامش حفل جلوب سوكر. كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل سوف تتسبب في عرقلة احتراف اللاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض. يسود الاتجاه داخل اتحاد الكرة نحو إلغاء تقنية الفيديو المعروفة بـالـ «var» في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.

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