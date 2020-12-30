نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد شرطه للموافقة على رحيل نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب مسئولو الزمالك باحتراف مهاجم الفريق بناء على رغبته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويشترط الزمالك الحصول على 20٪ من نسبة بيع مصطفى محمد من الفريق الذي سينضم له اللاعب في حالة بيعه لنادي آخر.

وحدد مسئولو القلعة البيضاء الحصول على 5 مليون دولار مقابل الاستغناء عن مصطفى محمد خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وعن تجديد الثنائي أوباما والتونسي فرجاني ساسي، حيث أكد عصام سالم المتحدث الرسمي للنادي الزمالك، أنه تم الاتفاق مع أوباما على تجديد عقده والأمر يتوقف على الأمور المادية فقط.

كما أنهى الزمالك الاتفاق مع ساسي وسيتم الإعلان عن تجديد اللاعب قريبا، بعد أن أبدى رغبته في البقاء مع الزمالك.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ثالث جولات الدورى العام.