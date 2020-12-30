نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشرى سارة وذلك خلال التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق يوم أمس الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشارك الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب القلعة البيضاء في جزء من المران وذلك بعد أن إشتكى خلال الأيام الماضية من الإصابة بكدمة في القدم الأمر الذي جعله يغيب عن مواجهة سموحة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نادي إنبي يوم السبت القادم ويُمني الجهاز الفني بقيادة جيمي باتشيكو النفس بمشاركة ساسي بجوار طارق حامد في وسط الملعب.