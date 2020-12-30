نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي ليفربول نظيره نادي نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك الدولي بمدينة نيوكاسل فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ريس ويليامز، نت فيليبس، أرنولد، روبيرتسون.
خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، فابينهو.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.