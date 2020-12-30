الارشيف / الرياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي ليفربول نظيره نادي نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك الدولي بمدينة نيوكاسل فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ريس ويليامز، نت فيليبس، أرنولد، روبيرتسون.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، فابينهو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا