نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي ليفربول نظيره نادي نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك الدولي بمدينة نيوكاسل فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ريس ويليامز، نت فيليبس، أرنولد، روبيرتسون.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، فابينهو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.