ماجيك يتفوق على ثاندر ويحقق بداية تاريخية في دوري محترفين السلة الأمريكي

سجل نيكولا فوتشيفيتش 28 نقطة ليقود أورلاندو ماجيك للفوز 118-107 خارج ملعبه على أوكلاهوما سيتي ثاندر الليلة الماضية ويستهل الموسم بأربعة انتصارات متتالية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لأول مرة في تاريخه.
وكان التعادل يسيطر على المباراة في بداية الربع الأخير لكن ماجيك أنهى المواجهة بقوة كعادته.
وتفوق ماجيك على أوكلاهوما سيتي 31-22 في الربع الأخير.
وفي مبارياته الأربع الأولى بالموسم الحالي سجل أورلاندو 30 نقطة على الأقل في الربع الأخير في كل مباراة متفوقا على منافسيه بتسع نقاط على الأقل في كل مرة.
ويدين أورلاندو بالفضل إلى دوين بيكون في تألقه الهجومي في مباراة الثلاثاء. وأحرز بيكون ثماني نقاط من أصل 18 في المباراة خلال الربع الأخير.
ولعب ثاندر (1-2) بدون لاعبيه الأساسيين آل هورفورد وجورج هيل. وغاب هورفورد لإراحته في ظل خوض مباراتين في يومين متتاليين بينما يعاني هيل من تقلصات في العنق.
وتصدر شاي جيلجوس-ألكسندر لاعبي أوكلاهوما سيتي وسجل 23 نقطة فضلا عن استحواذه على سبع كرات مرتدة.
وأنهى ماركيل فولتز لاعب أورلاندو المباراة مسجلا 11 نقطة كما استحوذ على عشر كرات مرتدة ليحقق رقمين مزدوجين لأول مرة في الموسم الحالي.
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