باكس يسحق هيت بتسجيل 29 ثلاثية ويسجل رقما قياسيا بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

أحرز ميلووكي باكس 29 ثلاثية وهو رقم قياسي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في طريقه لانتصار ساحق 144-97 على ميامي هيت الليلة الماضية.
ونجح باكس في 56.9% من تصويباته البعيدة (29 ثلاثية من 51 محاولة) وسجل ثلاثيات عبر 12 لاعبا مختلفا، وهم كل الذين شاركوا في المباراة باستثناء يانيس أنتيتوكومبو أفضل لاعب في الدوري.
وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 27 ثلاثية وحققه هيوستون روكتس في 7 أبريل 2019 أمام فينكس صنز.
ويلتقي هيت، الذي هزم باكس في 5 مباريات في نهائي القسم الشرقي الموسم الماضي، مع ميلووكي مجددا اليوم الأربعاء في ميامي.
وتصدر كريس ميدلتون لاعبي باكس وسجل 25 نقطة من بينها 4 ثلاثيات من 5 محاولات.
وأضاف جرو هوليداي 24 نقطة من بينها 6 ثلاثيات من 10 محاولات.
وأمضى أنتيتوكومبو ليلة هادئة، فشارك في 24 دقيقة وسجل 9 نقاط ومرر 6 كرات حاسمة واستحوذ على 6 كرات مرتدة.
وعوض ميلووكي بفوزه الكبير خسارته 130-110 أمام نيويورك نيكس يوم الأحد.
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