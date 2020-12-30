أكدت تقارير صحفية صباح اليوم، الأربعاء، رغبة نادي يوفينتوس الإيطالي في التعاقد مع ديفوك أوريجي، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات القادمة.
ولم يشارك أوريجي مع فريق ليفربول بصفة مستمرة، خاصة بعد اعتماد الألماني يورجن كلوب على الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو بشكل دائم.
وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن السيدة العجوز يبحث ضم ديفوك أوريجي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، ما يناسب وضع العملاق الإيطالي ماديًا، في ظل أزمة فيروس كورونا الاقتصادية.
ويحظى اللاعب باهتمام واسع من كبار الكرة الإيطالية، في مقدمتهم إنتر ميلان وفيورنتينا، بينما يبقى يوفنتوس أكثرهم جدية، بسبب بحثه تعويض ألفارو موراتا الذي يعود إلى أتلتيكو مدريد، بنهاية الموسم الجاري، حيث ضمه اليوفي على سبيل الإعارة فقط.
يشار إلى أن أوريجي تصل قيمته السوقية إلى 16 مليون يورو فقط، بعدما بات لاعبًا مهمشًا في ملعب أنفيلد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوفنتوس يسعى لـ التعاقد مع زميل صلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.