نونو سانتو: تلقينا درسا قاسيا على يد مانشستر يونايتد

قال نونو إسبريتو سانتو، مدرب وولفرهامبتون واندرارز، إن لاعبيه الشبان تلقوا درسا قاسيا على يد مانشستر يونايتد خلال الهزيمة 1- 0 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن التجربة ستفيدهم.

وفي خضم جدول مزدحم بالمباريات في فترة الأعياد، أجرى المدرب البرتغالي أربعة تغييرات على تشكيلته التي تعادلت 1-1 مع توتنهام هوتسبير يوم السبت، وضمت التشكيلة الأساسية بستاد أولد ترافورد أربعة لاعبين عمرهم 20 عاما أو أقل.

وحُرم وولفرهامبتون من نقطة التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما اصطدمت تسديدة بالقدم اليسرى من ماركوس راشفورد بالمدافع مروان سايس وخدعت الحارس روي باتريشيو لتسكن الشباك في الزاوية القريبة.

وأبلغ نونو الصحفيين "كرة القدم لعبة قاسية في بعض الأحيان. اللاعبون الشبان أبلوا بلاء حسنا. الوقت كان مناسبا لهؤلاء اللاعبين. لكن المباراة تعلمك أن تتحلى بالتركيز حتى الدقيقة الأخيرة".

وأضاف: "إنه درس قاس لكننا سنتعلم منه، ولكن إن التفكير كثيرا في الهزيمة لا معنى له".

وتابع: "هذه هي كرة القدم.. إنها عملية تعلم. لا يوجد معنى للشعور بالأسف".

وبهذه النتيجة يحتل وولفرهامبتون المركز 12 برصيد 21 نقطة من 16 مباراة.

وفي مباراته التالية، يحل ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت القادم.