ليفربول يسعى للاحتفاظ بـ صدارة الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل

ويغيب عن لقاء اليوم ، الوافد الجديد تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول للإصابة ، وكان من المقرر أن يتواجد على مقاعد البدلاء ألا أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق حسم الأمر .
ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة من 15 مباراة ويسعى لتأكيد صدارته والاحتفاظ بالقمة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز 15 برصيد 18 نقطة جمعهم من 14 مباراة .
ومن المفترض أن تذاع مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد على شاشة قنوات بي إن سبورت ، في تمام العاشرة مساء اليوم.
على الجانب الأخر ، يستضيف نادي توتنهام نظيره فولهام في نفس الجولة ، في تمام الساعة الثامنة مساءًا ، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
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