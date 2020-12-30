نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق إسباني يستهدف ضم مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية عن وجود إهتمام لدى إحدى الفريق الإسبانية من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد لاعب الفريق لأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وقالت صحيفة " ماركا " أن فريق نادي رايو فاييكانو يهتم بالحصول على خدمات مهاجم الفراعنة على الرغم من المبلغ الباهظ الذي طلبته الزمالك 4.5 مليون يورو وهو الذي لن يستطيع فاييكانو دفعه.

في الوقت الذي أكدت فيه الصحيفة أيضاً أنه يوجد أكثر من عائق سيواجه الصفقة أبرزها تأقلم اللاعب على العيش في المناخ الأوروبي بالإضافة إلى اللغة وكذلك الأجواء خاصةً أنه لم يخض تجربة الإحتراف من قبل.