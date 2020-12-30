نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يُقدم العرض الأخير للأرجنتيني ديبالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الاربعاء عن تقديم يوفنتوس لعرض جديد من أجل تمديد عقد نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا.

وقالت صحيفة " سكاي سبورتس إيطاليا " أن اليوفي سيقدم عرضاً لديبالا من أجل تمديد تعاقده حتى صيف العام 2025 بقيمة تصل إلى 9 مليون جنية إسترليني في العام الواحد مع مكافأت أخرى.

ويُعتبر ديبالا واحد من أبرز الأهداف التي يسعى الكثير من الأندية للحصول عليها مثل برشلونة ومانشستر سيتي بالإضافة إلى فريق نادي باريس سان جيرمان.