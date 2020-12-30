نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يُقدم دليل براءته من حفل البرازيل الصاخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي علاقته بالحفل الصاخب الذي أقيم خلال الأيام الماضية في البرازيل بمناسبة رأس السنة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها محامي اللاعب أكد أن الحفل يخص الشركة المنظمة له فقط ولا دخل لنيمار به وكل ما تم ترويجه إدعاءات باطلة.

وأضاف:" نيمار يتواجد خلال الأيام الماضية رفقة أبنه وعائلته مع أخصائي العلاج الطبيعي وسوف يقضي ليلة رأس السنة مع العائلة".