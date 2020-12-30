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سموحة يرفض إلغاء تقنية الفيديو المساعد

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أحمد جودة - القاهرة - إنتقد فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عزم اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة إتحاد الكرة المصري إلغاء تقنية الفيديو المساعد.

وفور تولي أحمد مجاهد رئاسة اللجنة المؤقتة التي تدير إتحاد الكرة إمتنع عن سداد مستحقات الشركة المُنفذة لتقنية الفيديو مؤكد أن تطبيق تلك التقنية يتخلله بعض الاخطاء من جانب الحكام المشرفين عليها.

وفي تصريحات تلفزيونية أكد فرج عامر أن سموحة من الاندية الرافضة لفكرة الألغاء خاصةً أن الـVar قلل الكثير من الأخطاء التحكيمية ومنح العدالة لجميع الفرق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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