بعد إصابات لاعبين بالصليبي.. النجوم يطالب الجبلاية بتغيير ملعب سرس الليان .. مستند

تلقى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة خطابا من مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة بشأن ملعب مباراة الفريق أمام سرس الليان المقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني.

وطالب مسؤولو نادي النجوم الجبلاية بضرورة ارسال لجنة فنية من أجل معاينة ملعب سرس الليان وتغييره بأحد الملاعب البديلة فى محافظة المنوفية على أن يتحمل مسؤلى النجوم تكاليف إقامة المباراة وإيجار الملعب البديل.

واستند مسؤولى نادى النجوم فى طلبهم إلى أن ملعب نادي سرس الليان من النجيل الصناعي الغير مطابق للمواصفات.

كما شملت مذكرة نادى النجوم على أن ملعب سرس الليان سبق وأن تعرض لاعب نادى طنطا محمد الشاذلى إلى قطع فى الرباط الصليبي إلى جانب لاعب سرس الليان محمد خيرى أيضا بنفس الإصابة.

ويخشى مسؤولو نادى النجوم من تعرض لاعبيه خلال مباراته أمام سرس الليان على ملعب الأخير المقرر إقامتها يوم السبت القادم فى إطار دورى القسم الثانى من تعرض لاعبيه بإصابات خطيرة جراء سوء أرضية ملعب سرس الليان.

وينتظر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة الرد من جانب الجبلاية على الخطاب الرسمي وتغيير الملعب بأحد الملاعب البديلة فى محافظة المنوفية حفاظا على اللاعبين.

يذكر أن أمير عزمى مجاهد تولى تدريب فريق النجوم ونجح فى قيادته إلى الفوز فى مباراتي جمهورية شبين والزرقا.