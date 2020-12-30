تسونجا ينضم إلى فيدرر ويعلن انسحابه من أستراليا المفتوحة للتنس

انضم الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا إلى روجر فيدرر في الانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2021 بعد أن عجز عن التعافي بشكل كامل من إصابة بالظهر.

ولم يلعب تسونجا (35 عاما) منذ الانسحاب من الدور الأول في ملبورن بارك في يناير الماضي أمام أليكسي بوبيرين.

وكتب تسونجا الذي وصل للنهائي في ملبورن عام 2008 عبر وسائل التواصل الاجتماعي "رغم التطور الهائل في الأشهر الأخيرة لا زلت غير قادر على اللعب في البطولة".

وأضاف "بالاتفاق مع الفريق الطبي نرى أنه من المخاطرة المشاركة في أستراليا المفتوحة هذا العام".

وتابع "أطلع للعودة لملاعب التنس لكن يجب أن أتحلى بالصبر رغم أن الغياب عن منافسات أستراليا هذا العام يفطر قلبي".

وتأجل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى في 2021 لثلاثة أسابيع بسبب قيود السفر المشددة في أستراليا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وستبدأ مبارياتها في الثامن من فبراير شباط.

وانسحب فيدرر البطل ست مرات في وقت سابق هذا الأسبوع لمواصلة العمل على استرداد لياقته بعد الخضوع لجراحتين في الركبة هذا العام.