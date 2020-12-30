نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض نادي برشلونة لتعادل مخيب أمام نظيره نادي إيبار بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ويسكا يوم 3 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ويسكا فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.