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موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض نادي برشلونة لتعادل مخيب أمام نظيره نادي إيبار بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ويسكا يوم 3 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ويسكا فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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