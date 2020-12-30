نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مسئولو الأهلي خلال الساعات الأخيرة الماضية عرضا اماراتيا لاستعارة نجم الفريق لنهاية الموسم.

وكشفت مصادر خاصة بالأهلي، أن الوحدة الإماراتي أرسل عرضا للمارد الأحمر يطلب فيه الحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو لنهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع اللاعب الأنجولي خلال الساعات القادمة لإقناعه بقبول العرض، والرحيل على سبيل الإعارة مقابل الحصول على قيمة العقد.

وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في ثالث جولات الدورى العام، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.