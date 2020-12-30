نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي فولهام في ديربي لندن ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة توتنهام هوتسبير المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: دوهيرتي - داير - ألدرفايلد - ريجيلون - ديفيز.

خط الوسط: هويبرج - ندومبيلي - هاري وينكس - سون.

خط الهجوم: هاري كين