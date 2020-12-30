8 يناير.. مواجهة جديدة بين الأهلي والاتحاد في سوبر السلة

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، مع نظيره الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيا أحمد مرعي، في مباراة كأس السوبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 8 يناير المقبل، طبقا لما أعلنه مجلس إدارة اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة.

ونجح الأهلي في حسم بطولة دوري المرتبط لصالحه بعد أن فاز على الاتحاد السكندري في الدور النهائي بنتيجة (3-1)، في إجمالي عدد المباريات.

وبهذا اللقب يرفع الأهلي رصيده من بطولة دوري المرتبط إلى 6 ألقاب، فيما يظل الاتحاد السكندري صاحب الرقم الأعلى بـ8 ألقاب.

أقيم اللقاء مساء أمس الثلاثاء على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وكان مرتبط الأهلي تحت 16 سنة قد فاز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 70 - 26.

وصعد “الشياطين الحمر” للنهائي عقب فوزهم على سبورتنج، فيما تأهل “سيد البلد” بعد تخطيه لعقبة جاره سموحة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة المرتبط بجولة الذهاب، فيما خسر فريق الرجال أمام الاتحاد السكندري.

وشهدت مباراة الثلاثاء مشاركة كلًا من إيهاب أمين وعمرو الجندي لاعبا الأهلي، بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا.

فيما غاب عن صفوف المارد الأحمر كل من عمر طارق وعبد الفضيل إبراهيم ومحمد مصطفى مودي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.