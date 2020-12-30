نجم ليفربول يخوض مواجهة نيوكاسل بنكهة خاصة

تعد مباراة نيوكاسل وليفربول، مساء اليوم الأربعاء، بمثابة مواجهة خاصة للظهير الأيسر الاسكتلندي، أندرو روبرتسون نجم الريدز.

وتقام مباراة ليفربول ونيوكاسل ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الـ 10 بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه هي المباراة الـ 150 للنجم الاسكتلندي أندرو روبرتسون مع الريدز في مختلف المسابقات.

وقبل مواجهة نيوكاسل، خاض روبرتسون 149 مباراة، سجل 5 أهداف، وساهم في صناعة 35 هدفًا، وذلك بجميع المسابقات.

ونجح روبرتسون في المساهمة بشكل مباشر في إنجازات الريدز الأخيرة تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، حيث فاز الظهير الإسكتلندي بـ 4 بطولات مع الريدز وهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويهدف ليفربول مساء اليوم من بوابة نيوكاسل، تعزيز صدارته للبريميرليج، ومصالحة جماهيره بعد التعثر المخيب أمام وست بروميتش ألبيون في المباراة الماضية ( 1 - 1).