مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 30 ديسمبر 2020، عددا من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها نيوكاسل يونايتد وليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، في الأسبوع الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي:

الدوري الإنجليزي

توتنهام × فولهام

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره فولهام، في تمام الثامنة مساءً، باستاد توتنهام، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من البريميرليج، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس1، و2، بتعليق خالد الحدي.

نيوكاسل يونايتد × ليفربول

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، بالجولة الـ16 من البريميرليج، وستذاع المباراة عبر بي إن سبورتس، 1، و2، بتعليق حفيظ دراجي.

الدوري الإسباني

غرناطة × فالنسيا

يحل فريق فالنسيا ضيفا على غرناطة، في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا، وتنقل المباراة عبر بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد × خيتافي

يستضيف الأتليتي نظيره خيتافي، في تمام الثامنة والربع مساءً، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الليجا، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

إلتشي × ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره إلتشي، في تمام العاشرة والنصف مساءً، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الليجا، وتذاع المباراة على شاشة بي إن سبورتس 3 بتعليق حسن العيدروس.